Міноборони анонсувало зміни у подачі рапортів — деталі

Документи військовослужбовця ЗСУ. Фото: horyn.info

Міністерство оборони України анонсувало створення мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+". Завдяки програмі, рапорти стануть автоматизованими та зручними.

Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко у четвер, 22 лютого.

Зміни у подачі рапортів

Черногоренко повідомила, що через паперову тяганину гальмується робота військових, забираючи час у критично важливих завдань. За словами заступника міністра, відомство націлене на досягнення цифровізації для підвищення зручності для військовослужбовців та ефективності армійських структур.

"Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Наприклад, рапорт на відпустку можна буде підписати та подати за кілька секунд, просто обравши потрібні дати", — повідомила Черногоренко.

Документи воєнного. Фото: Міноборони

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, команда Міноборони активно працює над створенням мобільного додатку "Армія+". Військові зможуть надіслати будь-які документи за кілька кліків.

Раніше Черногоренко повідомила, що у додатку "Армія+" будуть доступні документи та послуги для військових, але електронних повісток не буде.