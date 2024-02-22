Будут ли отправлять повестки через новое приложение "Армия+" — ответ Минобороны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны

Сейчас Министерство обороны Украины разрабатывает новое приложение, которое будет называться "Армия+". В нем будут доступны документы и услуги для военных, но электронно вручать повестки не будут.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в четверг, 22 февраля.

Планируют ли добавлять электронные повестки в приложение "Армия+"

Черногоренко объяснила, что приложение создают для тех, кто уже служит в армии. "Армия+" должна лишить военных бумажную работу, ведь все будет доступно в цифровом формате. Прибавлять туда электронные повестки не планируют.

"Касательно электронного кабинета военнообязанного — сейчас Минобороны над ним работает вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных, а также, чтобы сократить визиты во все учреждения, а перевести это в онлайн-формат", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что пользоваться новым приложением можно будет уже совсем скоро.

Напомним, команда IT-специалистов Министерства обороны Украины активно работает над созданием мобильного приложения "Армия+". Там будут доступны документы и услуги для военных, в частности будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Добавим, что недавно представительница ТЦК и СП Алина Кривошея рассказала, что вручать повестки имеют полномочия не только представители центров комплектования. В этот список еще и входят работодатели, сельские старосты, руководители учебных заведений и не только.