Мобилизация в Украине — медицинские данные призывников будут вноситься в Реестр Оберегов

Женщина проверяет состояние здоровья мужчины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

В закон о здравоохранении предлагается внести изменения. Они позволят автоматическую передачу медицинских данных призывников в Реестр "Оберіг".

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в среду, 25 сентября.

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Результаты ВВК будут автоматически вноситься в Реестр "Оберіг"

Верховная Рада рассмотрит законопроект, снимающий гарантии медицинской тайны с информации о результатах медосмотров призывников, военнообязанных и резервистов.

Предлагается, чтобы электронная система здравоохранения начала автоматически "делиться" данными с Единым государственным реестром "Оберіг". Доступ к медицинской информации будет разрешен с целью получения данных Министерством обороны.

Реестр "Оберіг" будет осуществлять получение данных путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения для получения сведений о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности.

Напомним, все граждане Украины до 25 лет могут встать на военный учет без визита в ТЦК и прохождение ВВК. Для этого им нужно будет обратиться в ЦНАП или, при условии пребывания за границей, в консульство.

Также раньше мы писали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию претендентам на бронирование.