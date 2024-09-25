Мобілізація в Україні — медичні дані призовників вноситимуть до Реєстру Оберіг

Жінка перевіряє стан здоров'я чоловіка. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

До закону про охорону здоров'я пропонують внести зміни. Вони дозволять автоматичну передачу медичних даних призовників до Реєстру "Оберіг".

Про це повідомила Судово-юридична газета у середу, 25 вересня.

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Верховна Рада розгляне законопроєкт, що знімає гарантії медичної таємниці з інформації про результати медоглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Пропонується, аби електронна система охорони здоров’я почала автоматично "ділитися" даними з Єдиним державним реєстром "Оберіг". Доступ до медичної інформації буде дозволено з метою отримання даних Міністерством оборони.

Реєстр "Оберіг" здійснюватиме отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я для отримання відомостей про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності.

Нагадаємо, усі громадяни України до 25 років можуть стати на військовий облік без візиту до ТЦК і проходження ВЛК. Для цього їм потрібно буде звернутися до ЦНАПу чи, за умови перебування за кордоном, до консульства.

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