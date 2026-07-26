Обстрелы Украины 26 июля — Россия атаковала 136 дронами и баллистикой

Работа ПВО. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В ночь на 26 июля российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты, авиационную ракету и более сотни ударных беспилотников различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство вражеских целей, однако были зафиксированы и попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы.

Ночная атака на Украину 26 июля

В Воздушных силах сообщили, что с 18:00 25 июля противник выпустил по Украине:

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства над Черным морем,

семь баллистических ракет "Искандер-М/С-400" с территории Брянской, Курской и Воронежской областей РФ,

136 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия". Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

В результате силы ПВО уничтожили или подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, пять баллистических ракет "Искандер-М/С-400" и 104 вражеских беспилотника различных типов.

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В то же время в Воздушных силах сообщили о попадании двух баллистических ракет и 27 ударных БпЛА в 18 точках. Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали еще в семи точках.

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