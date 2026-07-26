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Головна Штаб Масова атака на Україну: ППО збила 5 балістичних ракет та понад 100 дронів

Масова атака на Україну: ППО збила 5 балістичних ракет та понад 100 дронів

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 12:34
Обстріли України 26 липня — Росія атакувала 136 дронами та балістикою
Робота ППО. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У ніч проти 26 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети, авіаційну ракету та понад сотню ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила більшість ворожих цілей, однак зафіксовано і влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили. 

Нічна атака на Україну 26 липня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 25 липня противник випустив по Україні:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем,
  • сім балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" із території Брянської, Курської та Воронезької областей РФ,
  • 136 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронів-імітаторів "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донецької області й Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Обстріл України 26 липня
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

В результаті сили ППО знищили або подавили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" та 104 ворожі безпілотники різних типів.

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Водночас у Повітряних силах повідомили про влучання двох балістичних ракет і 27 ударних БпЛА на 18 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували ще на семи локаціях.

Як писали Новини.LIVE, бійці "Азову" зірвали один із наймасштабніших штурмів РФ. Окупанти залучили сили двох загальновійськових армій і танкової дивізії. 

Крім того, армія РФ стратила українського полоненого на Донеччині. Дмитро Лубінець звернувся до ООН.

обстріли ППО ракети дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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