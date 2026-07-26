Обстріли України 26 липня — Росія атакувала 136 дронами та балістикою

Робота ППО. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У ніч проти 26 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети, авіаційну ракету та понад сотню ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила більшість ворожих цілей, однак зафіксовано і влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили.

Нічна атака на Україну 26 липня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 25 липня противник випустив по Україні:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем,

сім балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" із території Брянської, Курської та Воронезької областей РФ,

136 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронів-імітаторів "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донецької області й Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

В результаті сили ППО знищили або подавили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" та 104 ворожі безпілотники різних типів.

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Водночас у Повітряних силах повідомили про влучання двох балістичних ракет і 27 ударних БпЛА на 18 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували ще на семи локаціях.

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