На Львовщине суд наказал майора за пьянство его подчиненных

Майор допустил пьянство его подчиненных — как его наказали
В Каменка-Бугском районном суде Львовской области завершилось рассмотрение дела в отношении майора Вооруженных Сил Украины. Военнослужащего признали виновным в халатном отношении к своим обязанностям.
Об этом стало известно из постановления судебного реестра.
Детали дела
Как установил суд, офицер проигнорировал нарушения дисциплины среди подчиненных и не доложил о них командованию. В результате военнослужащим, которые нарушали правила, безосновательно были начислены премии.
В суде майор частично признал свою вину. Он подтвердил, что эти военные действительно были обнаружены нетрезвыми и это его подчиненные, но заявил, что не имел обязанности докладывать об этом командиру.
По решению суда, майор должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.
Постановление еще можно обжаловать.
Напомним, что ранее Городокский районный суд Львовской области принял решение в отношении военного, который самовольно оставил воинскую часть. За это его приговорили к заключению.
Ранее стало известно, что житель Одесской области не явился по шести повесткам, чем нарушил требования законодательства. За это суд назначил ему наказание — три года лишения свободы.
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