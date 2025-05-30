Військовий пішов у СЗЧ, бо був наляканий розповідями про війну — яке покарання обрав для нього суд

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Військовий самовільно залишив військову частину. За це його засудили до ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Городоцький районний суд Львівської області ухвалив 22 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, мобілізований військовослужбовець пішов із місця дислокації навчального батальйона на Рівненщині без дозволу командира. Упродовж майже 16 місяців, від 16 жовтня 2023 року до 26 лютого 2024 року, на службу він не повертався, а 28 лютого 2024 року скоїв СЗЧ повторно й перебував поза межами військової частини до 30 грудня 2024 року.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік пояснив, що під час СЗЧ перебував удома й матері, працював. За словами бійця, залишити частину він вирішив після розповідей побратимів про війну, які його налякали. Також військовий додав, що звертався до керівництва з усним проханням щодо переведення до іншої військової частини, але йому відмовили.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, чоловік із Черкащини не схотів мобілізуватися. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.



Також ми повідомляли, що житель Одеської області проігнорував шість повісток. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.