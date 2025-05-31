На Львівщині суд покарав майора за пиятику його підлеглих

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Кам’янка-Бузькому районному суді Львівської області завершився розгляд справи щодо майора Збройних Сил України. Військовослужбовця визнали винним у недбалому ставленні до своїх обов’язків.

Про це стало відомо з постанови судового реєстру.

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Деталі справи

Як встановив суд, офіцер проігнорував порушення дисципліни серед підлеглих та не доповів про них командуванню. У результаті військовослужбовцям, які порушували правила, безпідставно були нараховані премії.

У суді майор частково визнав свою провину. Він підтвердив, що ці військові дійсно були виявлені нетверезими і це його підлеглі, але заявив, що не мав обов’язку доповідати про це командиру.

За рішенням суду, майор має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше Городоцький районний суд Львівської області ухвалив рішення щодо військового, який самовільно залишив військову частину. За це його засудили до ув'язнення.

Раніше стало відомо, що мешканець Одеської області не з’явився за шістьма повістками, чим порушив вимоги законодавства. За це суд призначив йому покарання — три роки позбавлення волі.