Мобилизация в Украине — в Луцке не хватает водителей общественного транспорта

Работники ТЦК возле автобуса. Фото: nikopol.informator.ua

В Луцке назревает транспортный коллапс. Из-за массовой мобилизации водителей общественного транспорта на улицах города катастрофически не хватает автобусов.

Об этом сообщило издание ВолыньUA во вторник, 27 августа.

Читайте также:

В Луцке не хватает водителей автобусов

Во время заседания комиссии Луцкого городского совета по вопросам генерального планирования и жилищно-коммунального хозяйства речь шла о нехватке водителей общественного транспорта. Сообщается, что основная причина — мобилизация.

"В общей сложности в Луцке есть более 100 автобусов общественного транспорта. Но на рейсы сейчас выходят далеко не все. Основная причина — хаотическая мобилизация водителей", — говорится в сообщении.

В связи с этим падает и качество услуг, ведь перевозчикам некого посадить за руль. Городские власти планируют пересмотреть договоры с теми перевозчиками, которые не выполняют условия. Однако решить вопрос достаточно сложно из-за ситуации на рынке труда.