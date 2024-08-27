Мобілізація в Україні — у Луцьку не вистачає водіїв громадського транспорту

Працівники ТЦК біля автобуса. Фото: nikopol.informator.ua

У Луцьку назріває транспортний колапс. Через масову мобілізацію водіїв громадського транспорту на вулицях міста катастрофічно не вистачає автобусів.

Про це повідомило видання ВолиньUA у вівторок, 27 серпня.

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У Луцьку не вистачає водіїв автобусів

Під час засідання комісії Луцької міської ради з питань генерального планування та житлово-комунального господарства йшла мова про нестачу водіїв громадського транспорту. Повідомляється, що основно причина — мобілізація.

"Загалом у Луцьку є понад 100 автобусів громадського транспорту. Але на рейси зараз виходять далеко не всі. Основна причина — хаотична мобілізація водіїв", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим падає і якість послуг, адже перевізники не мають кого посадити за кермо. Міська влада планує переглянути договори з тими перевізниками, які не виконують умови. Проте розв'язати питання є досить складно через ситуацію на ринку праці.