Снижение мобилизационного возраста — Лубинец объяснил, почему это опасно

Дмитрий Лубинец. Фото: Украинская правда

В Украине активно обсуждается снижение мобилизационного возраста. Если решение все же будет принято, это может иметь плохие последствия.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде", которое опубликовали в среду, 18 декабря.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что он относится к возможному снижению мобилизационного возраста негативно. Он объяснил это тем, что такое решение может повлиять на будущее Украины.

"Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины", — сказал Лубинец.

Он также отметил, что у Украины есть мобилизационный резерв. Омбудсмен убежден, что воевать должны люди постарше.

"На мой взгляд, у нас еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста — от 30 до 45 лет. Это — наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", — отметил Лубинец.

Напомним, Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, как они относятся к возможному снижению мобилизационного возраста в Украине.

Народная депутат Ирина Фриз прокомментировала вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине. По ее словам, в Генштабе заявили, что такой нужды нет.