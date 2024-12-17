Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Мобілізаційний вік із 18 років — важлива заява Стефанішиної arrow

Мобілізаційний вік із 18 років — важлива заява Стефанішиної

17 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ольга Стефанішина пояснила, чи впливають зарубіжні партнери на рішення України щодо зниження мобілізаційного віку
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: uainfo.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Питання щодо мобілізаційного віку Україна вирішує самостійно. Заяви Білого дому й інших іноземних партнерів на це рішення не впливають.

Як повідомляє Еспресо, про це в понеділок,16 грудня, під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни" заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Читайте також:

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Стефанішина наголосила, що питання щодо мобілізаційного віку — не позиція чи заява, а реальністю, від якої залежатимуть життя українців. 

"Це реальність. Реальність, пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, — це насамперед велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим", — зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також вона додала, що сприймає заяви посадовців Білого дому є спробу зняти відповідальність за попередні домовленості, і запевнила, що Україна рішуче комунікує це питання.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали в людей на вулицях Львова, як вони ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку в Україні. Більшість респондентів заявили, що не підтримують таку ініціативу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зосереджувати зусилля потрібно не на зниженні мобілізаційного віку, а на забезпеченні бригад сучасною технікою та піготовці особового складу. Зокрема, у пріоритеті постачання ракет і послаблення військового потенціалу Росії.

Ольга Стефанішина військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Деяким пенсіонерам відмовляють в субсидії — яка причина

08:30 У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

08:30 Перевірка ТЦК — чи можуть затримати за відмову надати документи

08:26 В Росії підтвердили смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

08:02 На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:00 "Зимова єПідтримка" — як отримати гроші на дітей без "Дії"

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

07:50 У центрі Києва обмежать рух шляхопроводом

07:41 В Москві підірвали генерала, який закликав до хіматаки на ЗСУ

07:30 За що військовозобов'язаним загрожує штраф — відповідь юриста

08:45 Деяким пенсіонерам відмовляють в субсидії — яка причина

08:30 У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

08:30 Перевірка ТЦК — чи можуть затримати за відмову надати документи

08:26 В Росії підтвердили смерть генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова

08:02 На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

08:00 "Зимова єПідтримка" — як отримати гроші на дітей без "Дії"

07:50 У центрі Києва обмежать рух шляхопроводом

07:41 В Москві підірвали генерала, який закликав до хіматаки на ЗСУ

07:30 За що військовозобов'язаним загрожує штраф — відповідь юриста

07:21 Штаб-сержант відмовився від мобілізації — як його покарав суд

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям