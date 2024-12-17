Ольга Стефанішина пояснила, чи впливають зарубіжні партнери на рішення України щодо зниження мобілізаційного віку

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: uainfo.org

Питання щодо мобілізаційного віку Україна вирішує самостійно. Заяви Білого дому й інших іноземних партнерів на це рішення не впливають.

Як повідомляє Еспресо, про це в понеділок,16 грудня, під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни" заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Стефанішина наголосила, що питання щодо мобілізаційного віку — не позиція чи заява, а реальністю, від якої залежатимуть життя українців.

"Це реальність. Реальність, пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, — це насамперед велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим", — зазначила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також вона додала, що сприймає заяви посадовців Білого дому є спробу зняти відповідальність за попередні домовленості, і запевнила, що Україна рішуче комунікує це питання.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали в людей на вулицях Львова, як вони ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку в Україні. Більшість респондентів заявили, що не підтримують таку ініціативу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зосереджувати зусилля потрібно не на зниженні мобілізаційного віку, а на забезпеченні бригад сучасною технікою та піготовці особового складу. Зокрема, у пріоритеті постачання ракет і послаблення військового потенціалу Росії.