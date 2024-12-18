Зниження мобілізаційного віку — Лубінець пояснив, чому це небезпечно

Дмитро Лубінець. Фото: Українська правда

В Україні активно обговорюють зниження мобілізаційного віку. Якщо рішення все ж ухвалять, це може мати погані наслідки.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді", яке опублікували в середу, 18 грудня.

Читайте також:

Чим може загрожувати зниження мобілізаційного віку

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що він ставиться до можливого зниження мобілізаційного віку негативно. Він пояснив це тим, що таке рішення може вплинути на майбутнє України.

"Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України", — сказав Лубінець.

Він також зазначив, що Україна має мобілізаційний резерв. Омбудсмен переконаний, що воювати повинні люди старшого віку.

"На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку — від 30 до 45 років. Це — найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати і, напевно, повинні воювати", — зазначив Лубінець.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, як вони ставляться до можливого зниження мобілізаційного віку в Україні.

Народна депутатка Ірина Фріз прокоментувала питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. За її словами, у Генштабі заявили, що такої потреби немає.