Дискриминация женщин в армии – на что жалуются в ЛГБТ-сообществе

Ветеранка Екатерина Поп. Фото: Новини.LIVE

Девушки из ЛГБТ-сообщества жалуются на то, что им тяжело на фронте с мужчинами, которые не воспринимают их за равных, а в гражданской жизни их не воспринимают как ветеранов, которые воевали и получили ранения. И действующие военные подтверждают, что на войне до сих пор ощущается дискриминация и неравенство прав между мужчинами и женщинами.

Об этом Новини.LIVE поговорило с ветераном, военнослужащей 112-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Екатериной Поп.

Читайте также:

ЛГБТ на фронте

"В любом случае женщина отличается от мужчины. Если мы руководствуемся законодательством, которое немного устарело, то у нас только один закон о равных правах и возможностях регулирует службу женщин и мужчин. Но еще есть закон дебора, который есть в резолюции, когда женщина переодевается в мужчину для того, чтобы иметь равные права. Как же этим девушкам из ЛГБТ-сообщества хочется, чтобы к ним относились наравне с мужчинами", — сказала Поп.

На мероприятии, посвященном реформированию ветеранской политики, речь шла о девушках из ЛГБТ-сообщества, которые не воспринимались побратимами на фронте, а теперь не воспринимаются гражданскими. Мол, таким в армии не место и ветеранами их не назовешь.

Украина хочет привлечь опыт США в подобных вопросах, чтобы уравнять права женщин и мужчин, а также проработать ветеранскую политику.

Ветеран Екатерина Поп. Фото: Новини.LIVE

"Звучала история, что девушкам из ЛГБТ-сообщества тяжело, особенно после травм и ранений. Они реально прошли зону ведения боевых действий и заслуженно получили удостоверение ветерана. Все зависит и от командования, и от людей. Женщинам труднее адаптироваться к команде", — добавила Екатерина Поп.

Напомним, несмотря на войну в Украине проходят ЛГБТ-парады. Один из таких происходил в Харькове. Тогда экс-команды "Азова" заявил, что проведение ЛГБТ-мероприятий во время полномасштабной войны недопустимо. Особенно неуместно проводить их в Харькове который постоянно испытывает вражеские удары.

Ранее мы писали, что во Львове бисексуальный военнослужащий ВСУ обратился в суд с иском об отмене обращения Львовского облсовета о непринятии закона "Об институте регистрируемых партнерств".