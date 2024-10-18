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ЛГБТ-военным до сих пор тяжело на фронте — на что жалуются женщины

18 октября 2024 15:53
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Дискриминация женщин в армии – на что жалуются в ЛГБТ-сообществе
Ветеранка Екатерина Поп. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Девушки из ЛГБТ-сообщества жалуются на то, что им тяжело на фронте с мужчинами, которые не воспринимают их за равных, а в гражданской жизни их не воспринимают как ветеранов, которые воевали и получили ранения. И действующие военные подтверждают, что на войне до сих пор ощущается дискриминация и неравенство прав между мужчинами и женщинами.

Об этом Новини.LIVE поговорило с ветераном, военнослужащей 112-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Екатериной Поп.

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"В любом случае женщина отличается от мужчины. Если мы руководствуемся законодательством, которое немного устарело, то у нас только один закон о равных правах и возможностях регулирует службу женщин и мужчин. Но еще есть закон дебора, который есть в резолюции, когда женщина переодевается в мужчину для того, чтобы иметь равные права. Как же этим девушкам из ЛГБТ-сообщества хочется, чтобы к ним относились наравне с мужчинами", — сказала Поп.

На мероприятии, посвященном реформированию ветеранской политики, речь шла о девушках из ЛГБТ-сообщества, которые не воспринимались побратимами на фронте, а теперь не воспринимаются гражданскими. Мол, таким в армии не место и ветеранами их не назовешь.

Украина хочет привлечь опыт США в подобных вопросах, чтобы уравнять права женщин и мужчин, а также проработать ветеранскую политику.

Екатерина Поп
Ветеран Екатерина Поп. Фото: Новини.LIVE

"Звучала история, что девушкам из ЛГБТ-сообщества тяжело, особенно после травм и ранений. Они реально прошли зону ведения боевых действий и заслуженно получили удостоверение ветерана. Все зависит и от командования, и от людей.  Женщинам труднее адаптироваться к команде", — добавила Екатерина Поп.

Напомним, несмотря на войну в Украине проходят ЛГБТ-парады. Один из таких происходил в Харькове. Тогда экс-команды "Азова" заявил, что проведение ЛГБТ-мероприятий во время полномасштабной войны недопустимо. Особенно неуместно проводить их в Харькове  который постоянно испытывает вражеские удары.

Ранее мы писали, что во Львове бисексуальный военнослужащий ВСУ обратился в суд с иском об отмене обращения Львовского облсовета о непринятии закона "Об институте регистрируемых партнерств".

ветераны ЛГБТ війна дискриминация

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