Дискримінація жінок в армії - на що скаржаться в ЛГБТ-спільноті

Ветеранка Катерина Поп. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з ЛГБТ-спільноти скаржаться на те, що їм важко на фронті з чоловіками, які не сприймають їх за рівних, а в цивільному житті їх не сприймають за ветеранів, які воювали і отримали поранення. І діючі військові підтверджують, що на війні досі відчувається дискримінація і нерівність прав між чоловіками і жінками.

Про це Новини.LIVE поговорило з ветеранкою, військовослужбовицею 112 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Катериною Поп.

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"В будь-якому випадку жінка відрізняється від чоловіка. Якщо ми керуємося законодавством, яке трошечки застаріле, в нас тільки один закон про рівні права і можливості врегульовує службу жінок і чоловіків. Але ще є закон дебори, який є в резолюції, коли жінка переодягається в чоловіка для того, щоб мати рівні права. Як цим дівчатам з ЛГБТ-спільноти хочеться, щоб до них ставилися нарівні з чоловіками", — сказала Поп.

На заході, присвяченому реформуванню ветеранської політики, йшлося про дівчат з ЛГБТ-спільноти, яких не сприймали побратими на фронті, а тепер не сприймають цивільні. Мовляв, таким в армії не місце і ветеранами їх не назвеш.

Україна хоче залучити досвід США у подібних питаннях, аби урівняти права жінок та чоловіків, а також пропрацювати ветеранську політику.

Ветеранка Катерина Поп. Фото: Новини.LIVE

"Звучала історія, що дівчатам з ЛГБТ-спільноти важко, особливо після травм і поранень. Вони реально пройшли зону ведення бойових дій і заслужено отримали посвідчення ветерана. Все залежить і від командування, і від людей. Жінкам важче адаптуватися до команди", — додала Катерина Поп.

Нагадаємо, попри війну в Україні проходять ЛГБТ-паради. Один із таких відбувався у Харкові. Тоді екскомандир "Азова" заявив, що проведення ЛГБТ-заходів під час повномасштабної війни є неприпустимими. Особливо ж недоречно проводити їх у Харкові, який постійно зазнає ворожих ударів.

Раніше ми писали, що у Львові бісексуальний військовослужбовець ЗСУ звернувся до суду із позовом щодо скасування звернення Львівської облради щодо неухвалення закону "Про інститут реєстрованих партнерств".