В Карпатах пограничники разоблачили уклониста и спасли ему жизнь

Карпаты. Фото: esu.com.ua

В Карпатах пограничники спасли мужчину, пытавшегося добраться до Румынии. Уклонист заблудился в горах и чуть не погиб от переохлаждения.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в ГПСУ.

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Нарушителю 25 лет. Правоохранители вместе с коллегами из ГСЧС обнаружили его утром 21 июля. Пострадавшего доставили в больницу. Там медики оказали ему всю необходимую помощь.

Мужчина, которого спасли в Карпатах пограничники. Фото: t.me/DPSUkr

"В очередной раз напоминаем: такие путешествия в пограничье могут быть опасны для вашей жизни и здоровья!" — обращаются к гражданам пограничники.

Напомним, недавно в Винницкой области пограничники спасли мужчину, который планировал попасть в Молдову. Беглец едва не утонул в Днестре.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, сколько украинцы платят для уклонения от мобилизации. По его словам, за год общая сумма таких взяток составляет от 700 миллионов долларов для двух миллиардов долларов.