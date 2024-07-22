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Чуть не умер от переохлаждения — в Карпатах пограничники спасли уклониста

22 июля 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Карпатах пограничники разоблачили уклониста и спасли ему жизнь
Карпаты. Фото: esu.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Карпатах пограничники спасли мужчину, пытавшегося добраться до Румынии. Уклонист заблудился в горах и чуть не погиб от переохлаждения.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в ГПСУ.

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Нарушителю 25 лет. Правоохранители вместе с коллегами из ГСЧС обнаружили его утром 21 июля. Пострадавшего доставили в больницу. Там медики оказали ему всю необходимую помощь.

Уклонист, едва не погибший в Карпатах
Мужчина, которого спасли в Карпатах пограничники. Фото: t.me/DPSUkr

"В очередной раз напоминаем: такие путешествия в пограничье могут быть опасны для вашей жизни и здоровья!" — обращаются к гражданам пограничники.

Напомним, недавно в Винницкой области пограничники спасли мужчину, который планировал попасть в Молдову. Беглец едва не утонул в Днестре.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, сколько украинцы платят для уклонения от мобилизации. По его словам, за год общая сумма таких взяток составляет от 700 миллионов долларов для двух миллиардов долларов.

Карпаты военный призыв мобилизация военнообязанные уклонисты

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