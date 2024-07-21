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Нардеп назвав суму хабарів, яку платять українці для ухилення від мобілізації

21 липня 2024 19:31
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Нардеп Наталуха повідомив, скільки хабарів платять українці за ухилення від мобілізації
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: sud.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха назвав суму хабарів, яку українці платять для ухилення від мобілізації. Йдеться про суму від 700 млн доларів.

Про це Дмитро Наталуха сказав в ефірі "1+1".

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За словами нардепа, обсяги "тіньового економічного бронювання" в Україні під час мобілізації становлять від 700 млн доларів до 2 млрд доларів на рік.

Наталуха наголосив, що це саме таку суму українці дають хабарів, щоб не бути призваними на військову службу.

"Це за розрахунками найбільш адекватними... Це як є зараз", — додав він.

Нагадаємо, депутат Калуської районної ради Івано-Франківської області разом зі спільником за хабар сприяли отриманню ухилянтом висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Суд вирішив не ув'язнювати обранця.

Також начальнику відділу районного територіального центру комплектування у Донецькій області повідомили про підозру. Його звинувачують в отриманні коштів за допомогу військовозобов'язаним незаконно отримати відстрочку від служби.

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