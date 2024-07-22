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Ледь не помер від переохолодження — у Карпатах прикордонники врятували ухилянта

22 липня 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Карпатах прикордонники викрили ухилянта та врятували йому життя
Карпати. Фото: esu.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Карпатах прикордонники врятували чоловіка, який намагався дістатися до Румунії. Ухилянт заблукав у горах і ледь не загинув від переохолодження.

Про це в неділю, 21 липня, повідомили у ДПСУ.

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Порушнику 25 років. Правоохоронці разом із колегами із ДСНС виявили його зранку 21 липня. Потерпілого доставили до лікарні. Там медики надали йому всю необхідну допомогу.

Ухилянт, який ледь не загинув у Карпатах
Чоловік, якого врятували в Карпатах прикордонники. Фото: t.me/DPSUkr

"Укотре нагадуємо: такі мандрівки у прикордонні можуть бути небезпечними для вашого життя та здоров'я!" — звертаються до громадян прикордонники .

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області прикордонники врятували чоловіка, який планував потрапити до Молдови. Утікач ледь не потонув у Дністрі.

Раніше голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, скільки українці сплачують задля ухилення від мобілізації. За його словами, за рік загальна сума таких хабарів становить від 700 мільйонів доларів для двох мільярдів доларів.

Карпати військовий призов мобілізація військовозобов'язані ухилянти

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