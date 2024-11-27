Коррупционные схемы в армии — как решить проблему с купленными местами в ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Среди тыловиков на фронте есть мужчины, которые ни разу не были на службе. Некоторые из них покупают место, однако находятся дома.

Как решить проблему рассказали нардеп Марьяна Безуглая, военный эксперт Олег Жданов и военный эксперт Дмитрий Снегирев для "Фокуса" в среду, 27 ноября.

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Безуглая отметила, что решение этой проблемы должно начинаться с готовности руководства к борьбе и проведению аудита. Однако она подчеркнула, что такого системного желания нет, а часть высших офицеров сама участвует в подобных схемах.

Нардеп отметила, что проблема "искусственного пополнения" ВСУ присутствует во всех подразделениях, но особое внимание следует уделить Воздушным силам.

"Может помочь диджитализация и создание электронного военного билета", — считает она.

Безуглая также подчеркнула, что нужно отстранить старших людей от руководства войском.

В то же время Жданов считает, что в воинских частях нужно проводить аудит. По его словам, истории с "мертвыми душами" являются результатом договоренности с командиром, ведь только он может обеспечить, чтобы боец формально числился в части, при этом находясь дома.

"У нас есть силы управления личного состава в составе Генерального штаба и соответствующие отделы по личному составу в оперативных командованиях, которые должны осуществлять контроль наличия личного состава согласно штатному расписанию", — отметил он.

Снегирев говорит, что такие схемы являются проявлениями коррупции, и поэтому этот вопрос должен быть рассмотрен антикоррупционными органами. Он подчеркнул, что это не единичные случаи, когда ТЦК позволяет подобные практики.

"Главный вопрос к контролирующим органам, которые должны отвечать за борьбу с подобными проявлениями", — добавил он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уменьшение предельного мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Однако рассмотрение в ближайшее время не планируется.

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