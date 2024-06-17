Мобилизация в Украине — какой статус может получить военнообязанный в Резерв+

Мужчина регистрируется в приложении Ркзерв+. Фото: РБК-Украина

Как известно, со вступлением в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны обновить военно-учетные данные. Сделать это следует до 16 июля 2024 года. Сейчас многие граждане обновляют информацию о себе через приложение Резерв+. Ведь это можно сделать онлайн, не выходя из дома. После установки приложения и обновления данных каждый мужчина может увидеть в своем профиле соответствующий статус.

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Какие статусы бывают в Резерв+ и что они означают, рассказываем далее в материале.

Что означают статусы в Резерв+

После обновления данных онлайн в резерв+военнообязанный человек может получить один из этих статусов:

На учете - военнообязанное лицо состоит на учете, ТЦК не требует дополнительной информации;

- военнообязанное лицо состоит на учете, ТЦК не требует дополнительной информации; В розыске - лицо нарушило правила военного учета, необходимо обратиться в ТЦК и обновить военно-учетные данные. Такой гражданин может быть задержан при первой проверке документов. Важно отметить, что статус может быть ошибочным, но даже в таком случае необходимо обратиться в ТЦК;

- лицо нарушило правила военного учета, необходимо обратиться в ТЦК и обновить военно-учетные данные. Такой гражданин может быть задержан при первой проверке документов. Важно отметить, что статус может быть ошибочным, но даже в таком случае необходимо обратиться в ТЦК; Снят с учета — военнообязанный состоит на специальном учете (полиция, ГСЧС и т.п.), или временно снят с учета (например, из-за изменения ТЦК в связи с изменением места жительства).

— военнообязанный состоит на специальном учете (полиция, ГСЧС и т.п.), или временно снят с учета (например, из-за изменения ТЦК в связи с изменением места жительства). Исключен из учета — речь идет о действующих военнослужащих, непригодных к военной службе, лиц, имеющих бронь или отсрочку;

— речь идет о действующих военнослужащих, непригодных к военной службе, лиц, имеющих бронь или отсрочку; Уточняется – военнообязанный не стоит на учете в ТЦК. Если у гражданина есть военный билет или удостоверение, то это ошибка ТЦК. Но если у гражданина нет подобных документов, то он должен стать на учет и уточнить свои данные.

Также стоит заметить, если у украинца есть бронь или отсрочка, то в "Резерв+" будет отображаться статус "на учете", но с соответствующей отметкой .

Мужчина регистрируется в приложении Ркзерв+. Фото: Фокус

Раньше мы писали, когда Резерв+ станет официальным документом , который заменит военный билет.

Напомним, мы сообщали, какое наказание ожидает военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в Резерв+.

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