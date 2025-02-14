Нардеп Алексей Гончаренко объяснил, какие нюансы имеет проект "Контракт 18–24"

Контракт для 18–24-летних — нардеп сообщил условия
Граждане в возрасте от 18 до 24 лет могут служить в армии по годовому контракту. Главным условием такого контракта является участие в боевых действиях, продолжительность которого должна за год службы быть не менее шести месяцев.
О нюансах проекта "Контракт 18–24", согласно которому молодые украинцы смогут на контрактной основе получить миллион гривен, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Служба по контракту для 18–24-летних юношей
Служить по контракту можно, занимая следующие должности:
- стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
- разведчик, старший разведчик.
Подготовка молодых бойцов к службе будет включать несколько этапов: от 45 суток прохождения усиленной подготовки и базовой общевойсковой подготовки, от 14 суток профессиональной подготовки и курс адаптации в воинской части продолжительностью 14 суток.
Миллион гривен военным в возрасте до 25 лет, которые будут служить по контракту, будут выплачивать частями: 200 тысяч гривен они получат в течение пяти дней после подписания контракта и вступления в должность, 300 тысяч гривен — в течение пяти дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, а еще 500 тысяч гривен — в день исключения из списков личного состава воинской части или же, если боец решит продолжить службу, в последний день действия контракта.
Если военнослужащий будет систематически нарушать условия контракта, ему придется в полном объеме возместить полученную от государства денежную помощь.
Граждан, которые пройдут службу по годовому контракту, в течение следующего года не будут мобилизовать. К тому же они будут иметь право пересекать границу.
Напомним, подать заявку на "Контракт 18–24" можно в "Резерв+". Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.
Ранее парамедик Юлия "Тайра" Паевская заявила, что идея касательно привлечения к контрактной службе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет перспективная. Также она отметила, что важно бороться с дезинформацией, которая подрывает единство украинцев.
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