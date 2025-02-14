Нардеп Алексей Гончаренко объяснил, какие нюансы имеет проект "Контракт 18–24"

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Граждане в возрасте от 18 до 24 лет могут служить в армии по годовому контракту. Главным условием такого контракта является участие в боевых действиях, продолжительность которого должна за год службы быть не менее шести месяцев.

О нюансах проекта "Контракт 18–24", согласно которому молодые украинцы смогут на контрактной основе получить миллион гривен, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Служить по контракту можно, занимая следующие должности:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Подготовка молодых бойцов к службе будет включать несколько этапов: от 45 суток прохождения усиленной подготовки и базовой общевойсковой подготовки, от 14 суток профессиональной подготовки и курс адаптации в воинской части продолжительностью 14 суток.

Миллион гривен военным в возрасте до 25 лет, которые будут служить по контракту, будут выплачивать частями: 200 тысяч гривен они получат в течение пяти дней после подписания контракта и вступления в должность, 300 тысяч гривен — в течение пяти дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых задач, а еще 500 тысяч гривен — в день исключения из списков личного состава воинской части или же, если боец решит продолжить службу, в последний день действия контракта.

Если военнослужащий будет систематически нарушать условия контракта, ему придется в полном объеме возместить полученную от государства денежную помощь.

Граждан, которые пройдут службу по годовому контракту, в течение следующего года не будут мобилизовать. К тому же они будут иметь право пересекать границу.

Напомним, подать заявку на "Контракт 18–24" можно в "Резерв+". Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.

Ранее парамедик Юлия "Тайра" Паевская заявила, что идея касательно привлечения к контрактной службе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет перспективная. Также она отметила, что важно бороться с дезинформацией, которая подрывает единство украинцев.