Стало известно, почему людям могут отказать в "Контракте 18-24"

Молодые украинские военнослужащие в ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине недавно ввели программу "Контракт 18-24", которая позволяет молодежи присоединиться в ряды ВСУ, воевать и получать большие выплаты. Однако не каждый человек подходит для этого и бывают случаи, когда человек получает отказ.

Почему так происходит, ответила офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младший лейтенант Алла Пунько, сообщает Укринформ.

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Для начала Алла Пунько рассказала, какие есть вакансии с этим нововведением и на которые есть наибольший спрос.

"По этому контракту есть предусмотренный перечень специальностей: стрелок, гранотометчик, разведчик и смежные к ним. Поэтому рекруты могут выбирать только среди этих. Больше всего пользуются спросом должности разведчика и стрелка", — проинформировала она

По словам Пунько, во время базовой военной подготовки учебные группы состоят из 25-30 человек. В рамках подготовки рекруты осваивают навыки связи, тактической медицины, стрелкового дела и национально-патриотического воспитания.

Далее военная перешла на критерии отбора по контракту и сообщила, в каких случаях людям отказывают в службе.

"Критерии отбора: соответствующий возраст от 18 до 24 лет включительно, также пригодность, которая заверенная военно-врачебной комиссией, прохождение психологического отбора и отсутствие судимостей у кандидатов... Также могут отказать непосредственно в части, если кандидат не соответствует занимаемой должности", — рассказала Пунько.

Также она уточнила, что примерно 5% кандидатов получили отказ в контракте. Причиной стало то, что эти люди не прошли психологический отбор или ВЛК.

Напомним, недавно 19-летний украинец, который присоединился к проекту "Контракт 18-24" рассказал, что его мотивирует служить в рядах ВСУ.

Также мы сообщали, что студенты могут продлить свою отсрочку от мобилизации, и для этого есть два способа.