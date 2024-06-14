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Кому вернут деньги за авто, изъятое на нужды ВСУ, — юрист объяснил три механизма

14 июня 2024 03:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Механизмы изъятия автомобилей на нужды ВСУ — как они работают
Военные осматривают пикап. Фото иллюстративное: hvylya.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины пришел к выводу, что изъятие автомобилей у граждан в рамках нового закона о мобилизации не противоречит Конституции. Поскольку в Украине сейчас военное положение. Ранее в МОУ объяснили, что изымать могут грузовики, специальную технику, внедорожники, то есть транспортные средства, которые требуются на фронте.

О механизмах изъятия автомобилей и передаче их на нужды военных формирований рассказал юрист Александр Малиновский в колонке NV Бизнес.

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Право изымать авто имеют сотрудники ТЦК, СБУ и подразделений разведки

По словам юриста, в условиях военного положения есть три способа передачи транспортного средства ВСУ:

  • изъятие;
  • принудительное отчуждение;
  • добровольная передача (оформляется соответствующим приказом на предприятии).

В первом случае транспорт могут изымать у государственных предприятий. При этом предприятию не выплачивают компенсацию. Но изъятое имущество подлежит возврату в течение 30 дней со дня объявления демобилизации.

"Принудительное отчуждение — это лишение владельца права собственности на имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, которое переходит в собственность государства для использования в условиях военного или чрезвычайного положения, с предварительным или последующим его возмещением", — объясняет юрист.

Александр Малиновский напоминает, что право изымать авто имеют сотрудники ТЦК, СБУ и подразделений разведки. Но только у граждан, у которых есть два или больше автомобилей.

"Перед изъятием, в обязательном порядке, будет проводиться оценка авто. Приоритет должен предоставляться автомобилям, наиболее отвечающим потребностям ВСУ — это пикапы, грузовики, микроавтобусы и т.д.", — сообщает юрист.

Но транспорт не заберут, если авто — единственный источник дохода. Количество транспортных средств, которые необходимо изъять на нужды ВСУ, их тип, марку и модель устанавливают местные государственные администрации, опираясь на актуальный мобилизационный план.

Напомним, парламентарии предлагают ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.

Также мы писали, что во Львове бойцы ВСУ крепят специальные отметки на свои автомобили, чтобы их не путали с работниками ТЦК.

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мобилизация
помощь военным
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ВСУ
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