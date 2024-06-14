Механізми вилучення автомобілів на потреби ЗСУ — як вони працюють

Військові оглядають пікап. Фото ілюстративне: hvylya.net

Комітет з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України дійшов висновку, що вилучення автомобілів у громадян в рамках нового закону про мобілізацію не суперечить Конституції. Оскільки в Україні зараз воєнний стан. Раніше у МОУ пояснили, що вилучати можуть вантажівки, спеціальну техніку, позашляховики, тобто транспортні засоби, котрі потрібні на фронті.

Про механізми вилучення автомобілів і передачу їх на потреби військових формувань розповів юрист Олександр Маліновський у колонці NV Бізнес.

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Право вилучати авто мають працівники ТЦК, СБУ та підрозділів розвідки

За словами юриста, в умовах воєнного стану є три способи передачі транспортного засобу ЗСУ:

вилучення;

примусове відчуження;

добровільна передача (оформлюється відповідним наказом на підприємстві).

У першому випадку транспорт можуть вилучати у державних підприємств. При цьому підприємству жодні компенсації не виплачуються. Але вилучене майно підлягає поверненню протягом 30 днів з дня оголошення демобілізації.

"Примусове відчуження — це позбавлення власника права власності на майно, що перебуває в приватній чи комунальній власності, яке переходить у власність держави для використання в умовах воєнного чи надзвичайного стану, з попереднім або наступним повним його відшкодуванням", — пояснює юрист.

Олександр Маліновський нагадує, що право вилучати авто мають працівники ТЦК, СБУ та підрозділів розвідки. Але винятково у громадян, які мають у власності два чи більше автомобілів.

"Перед вилученням, в обов’язковому порядку, буде проводитися оцінка авто. Пріоритет має надаватися автомобілям, які найбільше відповідають потребам ЗСУ — це пікапи, вантажівки, мікроавтобуси тощо", — зазначає юрист.

Але транспорт не заберуть, якщо авто — єдине джерело доходу. Кількість транспортних засобів, які потребно вилучити на потреби ЗСУ, їх тип, марку та модель встановлюють місцеві державні адміністрації, спираючись на актуальний мобілізаційний план.

Нагадаємо, парламентарі пропонують обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.

Також ми писали, що у Львові бійці ЗСУ кріплять спеціальні позначки на свої автомобілі, щоб їх не плутали з працівниками ТЦК.