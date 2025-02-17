Правительственная программа 18-25 - позволят ли контрактникам выехать за границу

Кому разрешат выехать за границу после года службы в ВСУ
Правительство предлагает программу для молодых мужчин от 18 до 25 лет для службы в ВСУ всего на год. Среди мотивации — деньги, кредиты и выезд за пределы Украины.
Подробнее Новини.LIVE рассказал юрист АО "Верити Групп" Владислав Лукьяненко.
Пересечение границы после службы
Правительство предлагает подписывать контракт в ВСУ на год молодежи от 18 до 25 лет.
"Мужчины, которые прошли военную службу в соответствии с контрактом во время военного положения имеют право пересекать государственную границу Украины", — сказал юрист.
Пересечение государственной границы Украины осуществляется при наличии:
- справки, выданной командиром воинской части с указанием сведений о заключении контракта;
- военно-учетного документа.
Важно заметить, что год службы не будет сходи на срочную, ведь не менее шести месяцев контрактник должен провести на фронте.
Подробнее об условиях программы Кабинета министров — в аналитике юриста для Новини.LIVE.
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