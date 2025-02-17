Урядова програма 18-25 — чи дозволять контрактникам виїхати за кордон

Перетин кордону під час війни. Фото: з відкритих джерел

Уряд пропонує програму для молодих чоловіків від 18 до 25 років для служби в ЗСУ всього на рік. Серед мотивації — гроші, кредити та виїзд за межі України.

Детальніше Новини.LIVE розповів юрист АО "Веріті Груп" Владислав Лук’яненко.

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Уряд пропонує підписувати контракт в ЗСУ на рік молоді від 18 до 25 років.

"Чоловіки, які пройшли військову службу відповідно до контракту під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон України", — сказав юрист.

Перетинання державного кордону України здійснюється за наявності:

довідки, виданої командиром військової частини з зазначенням відомостей щодо укладення контракту;

військово-облікового документа.

Мотивація від держави для служби в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Важливо зауважити, що рік служби не буде схожий на строкову, адже щонайменше шість місяців контрактник має провести на фронті.

Детальніше про умови програми Кабінету міністрів — в аналітиці юриста для Новини.LIVE.