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Кому дозволять виїхати за кордон після року служби в ЗСУ

17 лютого 2025 06:52
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Урядова програма 18-25 — чи дозволять контрактникам виїхати за кордон
Перетин кордону під час війни. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Уряд пропонує програму для молодих чоловіків від 18 до 25 років для служби в ЗСУ всього на рік. Серед мотивації — гроші, кредити та виїзд за межі України. 

Детальніше Новини.LIVE розповів юрист  АО "Веріті Груп" Владислав Лук’яненко.

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Уряд пропонує підписувати контракт в ЗСУ на рік молоді від 18 до 25 років.

"Чоловіки, які пройшли військову службу відповідно до контракту під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон України", — сказав юрист.  

Перетинання державного кордону України здійснюється за наявності:

  • довідки, виданої командиром військової частини з зазначенням відомостей щодо укладення контракту;
  • військово-облікового документа.
виплати контрактникам
Мотивація від держави для служби в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Важливо зауважити, що рік служби не буде схожий на строкову, адже щонайменше шість місяців контрактник має провести на фронті. 

Детальніше про умови програми Кабінету міністрів — в аналітиці юриста для Новини.LIVE. 

ЗСУ військові дії уряд контракт виїзд за кордон
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