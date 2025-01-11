Командир 58-й ОМПБр: бойцы без ротации 90 дней, нет пополнения потерь

Военный с позывным "Кондор". Фото: скриншот из видео

Командир первого стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка с позывным "Кондор" рассказал о людях, которые приходят служить в войска. По его словам, значительная часть из них — мужчины почтенного возраста.

Об этом "Кондор" сказал в выпуске украинской журналистки Рамины Эсхакзай на YouTube.

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По словам военного, среди мобилизованных большое количество именно людей почтенного возраста. Сначала из них отбирают в части морской пехоты, десантно-штурмовые и медийно раскрученные воинские части. А до 59 бригады доходят уже те, кто в основном не подошел тем частям.

"У нас выбора нет. Даже если приходит пополнение, то оно не в том количестве, в котором нужно. Меняется личный состав. Мы несем потери, ребята, к сожалению, гибнут, но у нас нет такого, что бесследно исчезают целые батальоны", — сказал "Кондор".

Он отметил, что "выпадают" целые батальоны из-за возраста, здоровья и из-за того, что находятся до 90 дней на позициях без смены. Воин подчеркнул, что основной проблемой остается отсутствие замены.

"Даже у 30-летнего в таких условиях, когда ты в сырой земле, в холоде и на тебя постоянно летит весь ассортимент вооружения противника, просто не выдерживает здоровье. И очень много ребят выпадают по состоянию здоровья. Мы не успеваем пополнять потери", — добавил он.

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