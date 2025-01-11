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Комбат 58 ОМПБр заявив про проблеми з ротацією

11 січня 2025 16:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Командир 58-ї ОМПБр: бійці без ротації 90 днів, немає поповнення втрат
Військовий з позивним "Кондор". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Командир першого стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка з позивним "Кондор" розповів про людей, які приходять служити до війська. За його словами, значна частина з них — чоловіки поважного віку.

Про це "Кондор" сказав у випуску української журналістки Раміни Есхакзай на Youtube.

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За словами військового, серед мобілізованих  велика кількість саме людей поважного віку. Спочатку з них відбирають у частини морської піхоти, десантно-штурмові та медійно розкручені військові частини. А до 59 бригади доходять вже ті, хто здебільшого не підійшов тим частинам.

"У нас вибору немає. Навіть якщо приходить поповнення, то воно не в тій кількості, в якій потрібно. Змінюється особовий склад. Ми зазнаємо втрат, хлопці, на жаль, гинуть, але у нас немає такого, що безвісти зникають цілі батальйони", — сказав "Кондор".

Він зазначив, що "випадають" цілі батальйони через вік, здоров'я та через те, що перебувають до 90 днів на позиціях без зміни. Воїн наголосив, що основною проблемою залишається відсутність заміни.

"Навіть у 30-річного в таких умовах, коли ти в сирій землі, в холоді й на тебе постійно летить весь асортимент озброєння противника, просто не витримує здоров'я. І дуже багато хлопців випадають через стан здоров’я. Ми не встигаємо поповнювати втрати", — додав він.

Раніше військова "Пташка" заявила про нехтування життями бійців в українській армії.

Також ми писали, що цього року військовослужбовці, які отримали поранення, будуть одержувати спеціальний набір "Пакунок пораненого".

ЗСУ військові війна в Україні фронт Покровськ

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17:39 Снайпери ГУР ліквідували групу росіян під Покровськом — відео

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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