Командир 58-ї ОМПБр: бійці без ротації 90 днів, немає поповнення втрат

Військовий з позивним "Кондор". Фото: скриншот з відео

Командир першого стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка з позивним "Кондор" розповів про людей, які приходять служити до війська. За його словами, значна частина з них — чоловіки поважного віку.

Про це "Кондор" сказав у випуску української журналістки Раміни Есхакзай на Youtube.

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За словами військового, серед мобілізованих велика кількість саме людей поважного віку. Спочатку з них відбирають у частини морської піхоти, десантно-штурмові та медійно розкручені військові частини. А до 59 бригади доходять вже ті, хто здебільшого не підійшов тим частинам.

"У нас вибору немає. Навіть якщо приходить поповнення, то воно не в тій кількості, в якій потрібно. Змінюється особовий склад. Ми зазнаємо втрат, хлопці, на жаль, гинуть, але у нас немає такого, що безвісти зникають цілі батальйони", — сказав "Кондор".

Він зазначив, що "випадають" цілі батальйони через вік, здоров'я та через те, що перебувають до 90 днів на позиціях без зміни. Воїн наголосив, що основною проблемою залишається відсутність заміни.

"Навіть у 30-річного в таких умовах, коли ти в сирій землі, в холоді й на тебе постійно летить весь асортимент озброєння противника, просто не витримує здоров'я. І дуже багато хлопців випадають через стан здоров’я. Ми не встигаємо поповнювати втрати", — додав він.

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