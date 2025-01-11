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Поранені бійці ЗСУ отримали спеціальний одяг — що в нього входить

11 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Міноборони України запровадить спеціальний одяг для поранених бійців
Евакуація пораненого бійця. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Цього року військовослужбовці Збройних Сил України, які отримали поранення, будуть одержувати спеціальний набір "Пакунок пораненого", що містить 30 предметів необхідних для відновлення та комфорту. Набір розроблено з урахуванням різноманітних ситуацій, з якими можуть зіткнутися поранені військові.

Про подробиці комплекту для поранених інформує Міноборони України.

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Що входить в "Пакунок пораненого"

Що входить в пакунок пораненого для ЗСУ
Що входить в пакунок пораненого для ЗСУ. Фото: Міноборони України

Згідно з інформацією, пакунок включає засоби особистої гігієни, особливо важливі в перші дні перебування у медичному закладі, спеціальний посуд для полегшення прийому їжі та напоїв, а також адаптивний одяг.

Останній розроблено з метою спрощення надання медичної допомоги. Спеціальні застібки дозволяють швидкий доступ до місця поранення без повного зняття одягу, що значно прискорює медичні процедури та економить час, який може бути вирішальним для життя.

Поранені бійці ЗСУ отримали спеціальний одяг — що в нього входить - фото 2
Комплект одягу для поранених бійців ЗСУ. Фото: Міноборони

"Пакунок пораненого" для жінок-військовослужбовців буде відрізнятися від чоловічого набору, враховуючи їхні особливості. Видача наборів відбуватиметься з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі. 

Ця ініціатива Міністерства оборони спрямована на підтримку військовослужбовців під час лікування та реабілітації після отримання поранень у ході виконання бойових завдань.

Варто відзначити, що випробування адаптивного одягу відбулися минулого року на Запорізькому напрямку. Для запуску проєкту Кабінет Міністрів України має ухвалити відповідну постанову щодо його фінансування.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони анонсували випуск робота "Равлик". Також у деяких ЗМІ з'явилась інформація, що у Міністерстві оборони України нібито хочуть відстрочити підготовку закону про демобілізацію. 

Міноборони ЗСУ війна в Україні поранення фронт Пакунок пораненого

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