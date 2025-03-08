Верес прокомментировал возможность перемирия с Россией

Военный командир Кирилл Верес. Фото: скриншот из видео

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" и Герой Украины Кирилл Верес прокомментировал последние новости о возможном перемирии с Россией. Он отметил, что не стоит надевать "розовые очки".

Об этом Верес сказал в интервью Радио Свобода.

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Журналист спросил Вереса, какие он может дать советы украинцам на фоне новостей о возможном перемирии Украины и России.

"Вместо розовых очков купите нормальные защитные, баллистические. Которые от осколков держат, вот мой совет всей стране", — сказал командир.

Он добавил, что каждый это высказывание может понять по-своему.

Ранее Верес сообщил, что новости о возможном перемирии уменьшают количество заявок от добровольцев в рекрутинговых центрах.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил идею по установлению перемирия с Россией "в воздухе и на море". Это может стать первым шагом к завершению войны в Украине.