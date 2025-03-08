Верес прокомментировал возможность перемирия с Россией

Командир "К2" Верес дал совет украинцам в контексте войны
Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" и Герой Украины Кирилл Верес прокомментировал последние новости о возможном перемирии с Россией. Он отметил, что не стоит надевать "розовые очки".
Об этом Верес сказал в интервью Радио Свобода.
Чего ждать в войне в Украине
Журналист спросил Вереса, какие он может дать советы украинцам на фоне новостей о возможном перемирии Украины и России.
"Вместо розовых очков купите нормальные защитные, баллистические. Которые от осколков держат, вот мой совет всей стране", — сказал командир.
Он добавил, что каждый это высказывание может понять по-своему.
Ранее Верес сообщил, что новости о возможном перемирии уменьшают количество заявок от добровольцев в рекрутинговых центрах.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил идею по установлению перемирия с Россией "в воздухе и на море". Это может стать первым шагом к завершению войны в Украине.
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