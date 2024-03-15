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Когда грозит уголовная ответственность за отказ от повестки — объяснение от ТЦК

15 марта 2024 18:32
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Когда грозит уголовная ответственность за отказ от повестки — объяснение от ТЦК
Сотрудники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В территориальных центрах комплектования и грозить уголовная ответственность за отказ от повестки. Там заявили, что это возможно в зависимости от вида повестки.

Об этом рассказал начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК СП, подполковник юстиции Евгений Гуртовой в комментарии "Суспільному мовленню".

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По его словам, если в ТЦК вызывают для уточнения учетных данных и прохождения ВЛК, за игнорирование грозит штраф от 1700 до 3400 грн. За повторное правонарушение — от 3400 до 5100 грн штрафа. Другое дело — неявка по мобилизационному распоряжению.

"За неявку уже по мобилизационному распоряжению предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 УКУ и наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", — сказал Гуртовой.

Военный добавляет: к админответственности в одной только Житомирской области привлекли около тысячи граждан, а также единичны случаи уголовного наказания.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как на Закарпатье работники ТЦК силой затолкали прохожего мужчину в микроавтобус, окружив его перед этим двумя автомобилями.

В то же время в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и ТЦК СП, во время которой последние пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

Украина
Житомирская область
Криминал
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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