Отсрочка для студентов — когда ее можно получить

Когда студенты могут получить отсрочку от мобилизации — объяснение адвоката
Во время общей мобилизации студенты, обучающиеся на дневной форме обучения, могут получить отсрочку. Она начнет действовать с момента начала получения образования.
Об этом сообщила адвокат Марина Бекало.
Когда студентам предоставляется отсрочка от мобилизации
Бекало пояснила, что в настоящее время четкого регулирования относительно отсрочки для студентов нет. Однако, можно сделать выводы, что она начнет действовать с момента начала получения образования.
По ее словам, согласно п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:
- соискатели профессионального (профессионально-технического),
- профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
"То есть право на отсрочку имеют те, кто получает уровень образования выше, чем уже получен", — пояснила адвокат.
Напомним, ранее мы писали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через адвоката или электронную почту.
Также мы информировали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.
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