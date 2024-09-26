Відстрочка від мобілізації — чи можна її оформити через адвоката

Чоловіки у ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП

Якщо у громадян є підстави для відстрочки від мобілізації, оформити її можна лише особисто. Подавати заяви через адвокатів, рідних чи поштою — не можна.

Про це повідомив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Істомін пояснив, що згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", для одержання відстрочки військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП відповідні документи. Зокрема, це заява за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5.

"Хочу звернути увагу на формулюванні — особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось — не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до Закону України "Про звернення громадян" може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", — наголосив офіцер.

За його словами, до ТЦК Полтавської області надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною, проте всі заявники отримують відповідь, що їм потрібно з'явитися для цього особисто. Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити.

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