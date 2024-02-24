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Кто из родных бойца имеет право получить денежную помощь в случае его исчезновения — ответ адвоката

24 февраля 2024 11:49
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кто из родных бойца имеет право получить денежную помощь в случае его исчезновения — ответ адвоката
Украинские военные. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Если украинский военный погибнет, попадет в плен или пропадет без вести, то в первую очередь получить материальную помощь от государства имеет право его жена, а уже после нее родители бойца. Однако такие средства они могут получить, если жили вместе с ним и находились на его содержании.

Об этом сообщила адвокат Светлана Ярошенко в интервью "Телеграфу".

Кто может претендовать на денежную помощь

"Вероятно, здесь логика законодателя заключалась в том, что зарплата мужа или жены, согласно Семейному кодексу, является общим имуществом супругов, поэтому первоочередное право принадлежит одному из них", — отметила она.

Однако если без вести пропавший или пленник не имеет жены, то другие лица, претендующие на денежные выплаты, делят между собой в равных частях.

Сколько средств могут получить родные бойца

Ярошенко подчеркнула, что приблизительная сумма денежного довольствия составляет 20 тысяч гривен. Все зависит от должности пропавшего, а дополнительное вознаграждение составляет 100 тысяч гривен.

Поэтому получить помощь в случае такой ситуации имеют право:

  • дети до 18 лет (или до 23 лет, если они студенты дневной формы обучения, до его окончания);
  • дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения;
  • муж или жена;
  • родители, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;
  • если у бойца нет жены/супруга и живых родителей, то денежную выплату могут получить брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Напомним, в некоторых регионах Украины мобилизованным гражданам предлагают выплачивать средства как стимул для вступления в ряды ВСУ. Такое решение соответствующего местного совета есть добровольным и не регламентируется государством.

Также мы писали, что в Украине в этом году изменились размеры единовременного пособия военным в случае подписания контракта с ВСУ.

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ВСУ
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мобилизация
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