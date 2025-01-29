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Кто после СОЧ не сможет "упрощенно" вернуться на службу

29 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Минобороны Украины сообщили, кто из военнослужащих не сможет после СОЧ по упрощенному алгоритму восстановиться на службе
Военнослужащий. Фото иллюстративное: Unsplash
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, до 1 марта 2025 года могут вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение. Правда, военных, совершивших СОЧ после 29 ноября 2024 года, такой упрощенный алгоритм не касается.

Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"Военные, которые совершили СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать восстановления на службе. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии они не получают", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Процедура восстановления на службе для тех, кто совершил СЗЧ после 29 ноября 2024 года, включает:

  • получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;
  • проведение расследования уголовного производства;
  • вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором касательно того, освобождать военного от ответственности или нет.

Только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе и возвращать ему денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СОЧ.

Другие военные, самовольно покинувшие воинскую часть до 29 ноября 2024 года, могут до 1 марта текущего года восстановиться на службе в течение трех дней по упрощенному алгоритму. Для этого им надо будет в приложении "Армия+" подать рапорт "Возвращение на службу после СОЧ" и прикрепить к нему рекомендательное письмо от воинской части. Каждый этап возвращения в "Армия+" будет сопровождаться отдельным уведомлением с информацией о следующих шагах, которые должен сделать военнослужащий.

Напомним, срок возвращения военнослужащих после СОЧ продлили до 1 марта 2025 года. По данным Минобороны, около 60% таких военных уже восстановились или восстанавливаются на службе.

Ранее народный депутат Анна Скороход назвала одну из причин, по которой военнослужащие самовольно покидают воинскую часть. По ее словам, бойцы часто используют СОЧ как возможность перевестись в желаемую бригаду.

армия Министерство обороны война в Украине военнослужащие СОЧ военная служба

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