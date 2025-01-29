У Міноборони України повідомили, хто з військовослужбовців не зможе після СЗЧ за спрощеним алгоритмом поновитися на службі

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: Unsplash

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, до 1 березня 2025 року можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. Щоправда, військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, такий спрощений алгоритм не стосується.

Про це у вівторок, 28 січня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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"Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Процедура поновлення на службі для тих, хто скоїв СЗЧ після 29 листопада 2024 року, включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

Лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі й повертати йому грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ.

Інші військові, які самовільно покинули військову частину до 29 листопада 2024 року, можуть до 1 березня поточного року поновитися на службі протягом трьох днів за спрощеним алгоритмом. Для цього їм треба буде в застосунку "Армія+" подати рапорт "Повернення на службу після СЗЧ" та прикріпити до нього рекомендаційний лист від військової частини. Кожен етап повернення в "Армія+" буде супроводжуватися окремим сповіщенням з інформацією про наступні кроки, які має зробити військовослужбовець.

Нагадаємо, термін повернення військовослужбовців після СЗЧ продовжили до 1 березня 2025 року. За даними Міноборони, близько 60% таких військових вже поновилися або поновлюються на службі.

Раніше народна депутатка Анна Скороход назвала одну із причин, через яку військовослужбовці самовільно залишають військову частину. За її словами, бійці часто використовують СЗЧ як можливість перевестися до бажаної бригади.