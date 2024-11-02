Кто имеет право не проходить базовую общевойсковую подготовку в Украине

Мобилизованные мужчины на БОВП. Иллюстративное фото: Черновицкий областной ТЦК и СП

Начиная с сентября 2025 года для граждан Украины вместо срочной службы будет введена базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Однако есть ряд людей, которые могут быть освобождены от его прохождения.

Об этом пишет сайт "Новости Pro".

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Как сообщается, от общевойсковой подготовки будут освобождены три категории граждан. В частности:

лица, которых признали непригодным по состоянию здоровья к военной службе;

мужчины, которые уже прошли военную службу;

а также те люди, кто прошел военную службу в другой стране до получения гражданства Украины.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский планирует в декабре принять решение о новой модели базовой военной подготовки. Недавно он провел совещание по этому поводу.

Также мы писали, что в Украине увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Но пока что только на базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины.