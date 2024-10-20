Терміни БЗВП в Україні збільшили — скільки часу дали бійцям на підготовку до боїв

Мобілізовані чоловіки на БЗВП. Ілюстративне фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП

В Україні збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Наразі лише на базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, пише Українська правда.

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За словами Межевікін, тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили з 30 днів до 1,5 місяця.

"Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки", — сказав він.

Представник Генштабу додав, що нова програма БЗВП включає вивчення, зокрема, основ застосування безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби, тактико-вогневої підготовки та навичок виживання на фронті, особливо в холодну пору року.

Межевікін наголосив, що цей пілотний проєкт, в якому беруть участь близько 500 військовослужбовців, впроваджується за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського. Результати експерименту планують проаналізувати у грудні, після чого ухвалять рішення щодо його поширення на інші навчальні центри.

Нагадаємо, понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном з початку повномасштабного вторгнення. Навчання охоплюють широкий спектр напрямків — від базової підготовки до навчання фахівців різних родів.

Також ми писали, що в Україні працює школа безпілотних систем, яка надає можливість навчитися управлінню FPV-дронами для військових і цивільних.