Терміни БЗВП в Україні збільшили — скільки часу дали бійцям на підготовку до боїв

Тривалість БЗВП збільшили в кількох навчальних центрах ЗСУ — які терміни
В Україні збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Наразі лише на базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, пише Українська правда.
Скільки триватиме підготовка
За словами Межевікін, тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили з 30 днів до 1,5 місяця.
"Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки", — сказав він.
Представник Генштабу додав, що нова програма БЗВП включає вивчення, зокрема, основ застосування безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби, тактико-вогневої підготовки та навичок виживання на фронті, особливо в холодну пору року.
Межевікін наголосив, що цей пілотний проєкт, в якому беруть участь близько 500 військовослужбовців, впроваджується за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського. Результати експерименту планують проаналізувати у грудні, після чого ухвалять рішення щодо його поширення на інші навчальні центри.
Нагадаємо, понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном з початку повномасштабного вторгнення. Навчання охоплюють широкий спектр напрямків — від базової підготовки до навчання фахівців різних родів.
Також ми писали, що в Україні працює школа безпілотних систем, яка надає можливість навчитися управлінню FPV-дронами для військових і цивільних.
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