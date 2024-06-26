Отсрочка от мобилизации — перечень категорий граждан, имеющих на нее право

Военнообязанные в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации изменил правила получения отсрочки от военной службы для военнообязанных украинцев. Так, из-за снижения призывного возраста с 27 до 25 лет право на отсрочку потеряли 25- и 26-летние мужчины.

Об этом сообщает OBOZ.ua во вторник, 25 июня.

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Кто потерял право на отсрочку

Так, право на отсрочку потеряли мужчины, получающие второе или третье высшее образование. Также потеряли отсрочку многодетные мужчины, не платящие алименты — к их данным ТЦК уже имеют доступ. Кроме того, без отсрочки остались мужчины, которые ухаживают за родителями жены с I или II группой инвалидности.

"Изменены и правила отсрочки для родственников погибших во время обороны Украины. В частности, убрали пункт о том, что отсрочку получит неполнородный брат погибшего. В то же время право на отсрочку сохраняется, если это родной брат", — отметила адвокат Екатерина Анищенко.

Какие граждане могут получить отсрочку

В то же время по закону на отсрочку могут рассчитывать следующие категории мужчин:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену (могут служить в Силах обороны добровольно);

родители трех и более детей младше 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери-одиночки и отцы-одиночки;

ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

опекуны людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены или мужа;

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Отсрочку также предоставляют судьям, нардепам, членам Счетной палаты, дипломатам, омбудсмену, работникам военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ГОСТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалистам экспертной службы МВД.

Как получить отсрочку от мобилизации

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

Добавим, что в Минобороны рассказали, когда в приложении "Резерв+" появится автоматическая отсрочка.