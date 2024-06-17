Руководители юрлиц обязаны подать в ТЦК информацию об авто

Руководители юрлиц должны подать в ТЦК информацию о транспорте — до какого числа
Руководители предприятий, учреждений и организаций должны подавать в территориальные центры комплектования информацию о транспорте компании. Они обязаны делать это ежегодно до 20 июня и 20 декабря.
Об этом говорится в пункте 15 Положения №1921 Кабмина.
Информация о транспорте на предприятии
Руководители должны предоставить информацию о:
- наличие транспортных средств и техники;
- их техническое состояние;
- граждан, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях на таких транспортных средствах и технике.
Невыполнение обязанности сообщать ТЦК об автотранспорте предприятия или опоздание с его выполнением может привести к привлечению к административной ответственности. За такие нарушения предусмотрен штраф для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений в размере от 34 000 до 59 500 гривен
Напомним, в Украине во вторник, 18 июня, появится QR-код в приложении "Резерв+". Отсканировав его, работники территориальных центров комплектования и полицейские смогут получить информацию о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.
Также народный депутат Украины Дмитрий Наталуха объяснил подробности экономического бронирования от мобилизации. Он заявил, что за это будет платить работодатель.
Читайте Новини.LIVE!