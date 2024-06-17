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Руководители юрлиц должны подать в ТЦК информацию о транспорте — до какого числа

17 июня 2024 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Руководители юрлиц обязаны подать в ТЦК информацию об авто
Служебные авто в Полтавской области. Фото: Полтавская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководители предприятий, учреждений и организаций должны подавать в территориальные центры комплектования информацию о транспорте компании. Они обязаны делать это ежегодно до 20 июня и 20 декабря.

Об этом говорится в пункте 15 Положения №1921 Кабмина.

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Руководители должны предоставить информацию о:

  • наличие транспортных средств и техники;
  • их техническое состояние;
  • граждан, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях на таких транспортных средствах и технике.

Невыполнение обязанности сообщать ТЦК об автотранспорте предприятия или опоздание с его выполнением может привести к привлечению к административной ответственности. За такие нарушения предусмотрен штраф для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений в размере от 34 000 до 59 500 гривен

Напомним, в Украине во вторник, 18 июня, появится QR-код в приложении "Резерв+". Отсканировав его, работники территориальных центров комплектования и полицейские смогут получить информацию о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.

Также народный депутат Украины Дмитрий Наталуха объяснил подробности экономического бронирования от мобилизации. Он заявил, что за это будет платить работодатель.

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