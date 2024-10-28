Умеров заявил, что Кабмин утвердил изменения для усиления военного учета

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, стремясь сделать процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет Министров утвердил важные изменения для усиления военного учета и контроля соблюдения законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 28 октября.

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Усиление военного учета

"Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что цифровизация повышает прозрачность процесса призыва и организации комплектования Сил обороны, восстанавливая справедливость для тех, кто ответственно выполняет свой долг перед государством.

"Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет более прозрачным", — добавил министр.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске онлайн-обучения военному делу в приложении "Армия+". По его словам, теперь защитники могут овладевать новыми знаниями даже в полевых условиях.

Ранее Умеров объяснил причину повышения мотивации у граждан идти воевать. По его словам, речь идет о принятии мобилизационного закона.