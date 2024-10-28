Умєров заявив, що Кабмін затвердив зміни для посилення військового обліку

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, прагнучи зробити процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет Міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та контролю за дотриманням законодавства.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у понеділок, 28 жовтня.

Читайте також:

Посилення військового обліку

"Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко й ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", — йдеться в повідомлені.

Умєров зазначив, що цифровізація підвищує прозорість процесу призову та організації комплектування Сил оборони, відновлюючи справедливість для тих, хто відповідально виконує свій обовʼязок перед державою.

"Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — більш прозорим", — додав міністр.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск онлайн-навчання з військової справи у застосунку "Армія+". За його словами, тепер захисники можуть опановувати нові знання навіть у польових умовах.

Раніше Умєров пояснив причину підвищення мотивації в громадян йти воювати. За його словами, йдеться про ухвалення мобілізаційного закону.