Бронь от мобилизации — Кабмин предоставил отсрочку работникам 133 неправительственных организаций

Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке
Кабинет министров Украины забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики. Об этом идет речь в приказе от 21 июня 2024 года.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета в среду, 10 июля.
Бронь от мобилизации получили организации, получающие иностранное финансирование
Бронь от мобилизации получили специальные подразделения ООН, дипломатические учреждения, представители донорских, международных, неправительственных зарубежных организаций. В списке указывается, что они связаны с США, Германией, Великобританией, Канадой, Бельгией и т.д.
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Список организаций для бронирования, страница 1. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 2. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 3. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 4. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 5. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 6. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 7. Фото: скриншот из документа Кабмина
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Список организаций для бронирования, страница 8. Фото: скриншот из документа Кабмина
В частности, среди тех, кто получил бронь от мобилизации: украинские общественные организации — 17 позиций. Среди них, например, ВОО "Общественная сеть "Опора", ОО "Интерньюз-Украина", ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", ОО "Институт Киевская международная школа экономики".
А также общества с ограниченной ответственностью — более 15 позиций.
Напомним, для оформления бронирования от мобилизации военнообязанный должен иметь действующий военно-учетный документ. Без него даже при наличии приписного свидетельства забронировать работника невозможно.
Ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о начале бета-тестирования электронного бронирования в приложении "Действие".
Добавим, юрист объяснил, какие сведения о военнообязанном требуются для бронирования от мобилизации.
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