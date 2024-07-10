Бронь от мобилизации — Кабмин предоставил отсрочку работникам 133 неправительственных организаций

Заседание Кабмина. Фото иллюстративное: Telegram Дениса Шмыгаля

Кабинет министров Украины забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики. Об этом идет речь в приказе от 21 июня 2024 года.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в среду, 10 июля.

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Бронь от мобилизации получили организации, получающие иностранное финансирование

Бронь от мобилизации получили специальные подразделения ООН, дипломатические учреждения, представители донорских, международных, неправительственных зарубежных организаций. В списке указывается, что они связаны с США, Германией, Великобританией, Канадой, Бельгией и т.д.

Список организаций для бронирования, страница 1. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 2. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 3. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 4. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 5. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 6. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 7. Фото: скриншот из документа Кабмина

Список организаций для бронирования, страница 8. Фото: скриншот из документа Кабмина 1/8 ​ 8

В частности, среди тех, кто получил бронь от мобилизации: украинские общественные организации — 17 позиций. Среди них, например, ВОО "Общественная сеть "Опора", ОО "Интерньюз-Украина", ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", ОО "Институт Киевская международная школа экономики".

А также общества с ограниченной ответственностью — более 15 позиций.

Напомним, для оформления бронирования от мобилизации военнообязанный должен иметь действующий военно-учетный документ. Без него даже при наличии приписного свидетельства забронировать работника невозможно.

Ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о начале бета-тестирования электронного бронирования в приложении "Действие".

Добавим, юрист объяснил, какие сведения о военнообязанном требуются для бронирования от мобилизации.