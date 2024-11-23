Отмена отсрочок от мобилизации — Кабмин принял новое постановление

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования от мобилизации. Некоторым военнобязаным отменят отсрочку уже в феврале.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1332.

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Согласно опубликованному положению Кабмина, отсрочки, предоставленные Министерством экономики и через "Дію", утрачивают силу 28 февраля 2025 года.

"Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики и средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.

Это означает, что все отсрочки, выданные до этой даты, будут автоматически аннулированы после указанного срока.

Минэкономики должно будет направить соответствующее решение об аннулировании отсрочки в органы государственной власти, а также в Министерство цифровой трансформации и Министерство обороны.

Постановление Кабмина. Фото: скриншот



Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины предоставила право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим российский плен. Этот законопроект также упрощает порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Ранее мы объясняли, что делать, если ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки, не рассмотрев документы.