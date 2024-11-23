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Кабмин сократил срок действия отсрочок от мобилизации

23 ноября 2024 12:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отмена отсрочок от мобилизации — Кабмин принял новое постановление
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования от мобилизации. Некоторым военнобязаным отменят отсрочку уже в феврале.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1332.

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Согласно опубликованному положению Кабмина, отсрочки, предоставленные Министерством экономики и через "Дію", утрачивают силу 28 февраля 2025 года.

"Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики и средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.

Это означает, что все отсрочки, выданные до этой даты, будут автоматически аннулированы после указанного срока.

Минэкономики должно будет направить соответствующее решение об аннулировании отсрочки в органы государственной власти, а также в Министерство цифровой трансформации и Министерство обороны.

Отмена отсрочок
Постановление Кабмина. Фото: скриншот


Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины предоставила право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим российский плен. Этот законопроект также упрощает порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Ранее мы объясняли, что делать, если ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки, не рассмотрев документы.

Кабинет министров мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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