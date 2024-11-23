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Кабмін скоротив термін дії відстрочок від мобілізації

23 листопада 2024 12:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Скасування відстрочок від мобілізації — Кабмін ухвалив нову постанову
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання від мобілізації. Деяким військовозобов'язаним скасують відстрочку вже у лютому.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1332.

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Відповідно до опублікованого положення Кабміну, відстрочки, надані Міністерством економіки та через "Дію", втрачають чинність 28 лютого 2025 року.

"Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки та  засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Це означає, що всі відстрочки, видані до цієї дати, будуть автоматично анульовані після вказаного терміну.

Мінекономіки повинно буде надіслати відповідне рішення про анулювання відстрочки в органи державної влади, а також до Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони.

Скасування відстрочок
Постанова Кабміну. Фото: скриншот


Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України надала право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли російський полон. Цей законопроєкт також спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

Раніше ми пояснювали, що робити, якщо ТЦК відмовляють у наданні відстрочки, не розглянувши документи.

Кабінет міністрів мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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