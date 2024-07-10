Полномочия Координационного центра медицинских служб ВСУ расширили

Эвакуация раненого. Фото: Министерство обороны Украины

Правительство значительно расширило состав Координационного центра медицинских служб ВСУ. Теперь к его деятельности будут привлекаться представители структурных подразделений по вопросам здравоохранения разных военных формирований. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Центра возложено на Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в среду, 10 июля.

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Цель реформ

В Минобороны отметили, что такое решение позволит более эффективно использовать возможности ведомства для внедрения дальнейших качественных изменений в сфере военной медицины Силах обороны и ключевых реформ, направленных на сохранение жизни и здоровья военных.

Отныне Центр будет проводить анализ потребностей в средствах для медицинской эвакуации, радиоэлектронной борьбы и дистанционно-управляемых аппаратах для медицинских нужд.

"Согласно изменениям в постановление Кабмина №412 от 11 мая 2017 года, Центр также будет обеспечивать координацию деятельности медицинских служб Сил обороны и органов здравоохранения, направленную на оказание домедицинской помощи", — говорится в сообщении.

Кроме этого, орган будет способствовать внедрению современных технологий подготовки медицинских работников и лиц, не имеющих медицинского образования.

Напомним, в Минобороны разработали специальный костюм для ВСУ, который поможет медикам проще добраться до мест ранения бойцов ВСУ и качественнее обрабатывать раны.

В Минобороны объяснили, какие выплаты и в течение какого времени предусмотрены во время лечения для раненых военных.

Также мы сообщали, что правительство назначило двух новых заместителей министра обороны Украины: ими стали Анатолий Клочко и Александр Сергей.