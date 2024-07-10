Повноваження Координаційного центру медичних служб ЗСУ розширили

Евакуація пораненого. Фото: Міністерство оборони України

Уряд значно розширив склад Координаційного центру медичних служб ЗСУ. Тепер до його діяльності залучатимуться представники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я різних військових формувань. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру покладено на Міноборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у середу, 10 липня.

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Мета реформ

У Міноборони зазначили, що таке рішення дозволить більш ефективно використовувати можливості відомства для впровадження подальших якісних змін у сфери військової медицини Силах оборони та ключових реформ, спрямованих на збереження життя та здоров'я військових.

Відтепер Центр проводитиме аналіз потреб у засобах для медичної евакуації, радіоелектронної боротьби та дистанційно-керованих апаратах для медичних потреб.

"Згідно зі змінами до постанови Кабміну №412 від 11 травня 2017 року, Центр також забезпечуватиме координацію діяльності медичних служб Сил оборони та органів охорони здоров'я, спрямовану на надання домедичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, орган сприятиме впровадженню сучасних технологій підготовки медичних працівників та осіб, які не мають медичної освіти.

Нагадаємо, у Міноборони розробили спеціальний костюм для ЗСУ, який допоможе медикам простіше дістатись до місць поранення бійців ЗСУ та якісніше обробляти рани.

У Міноборони пояснили, які виплати та протягом якого часу передбачені для поранених військових під час лікування.

Також ми повідомляли, що уряд призначив двох нових заступників міністра оборони України: ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

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