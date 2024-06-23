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У Міноборони пояснили, які виплати передбачені пораненим військовим

23 червня 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Виплати військовим з пораненнями — що потрібно знати
Поранений військовий у лікарні. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українським захисникам, які отримали поранення на фронті, надаються виплати під час лікування. Зазвичай вони тривають протягом чотирьох місяців.

Про це повідомила пресслужба Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.

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Виплати пораненим захисникам

Згідно з законодавством, військовим виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні. Однак ця компенсація може надаватися не довше ніж чотири місяці з моменту вибуття з військової частини.

Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні виплачується згідно з висновком медичного закладу та рішенням командира військової частини.

Також військовослужбовцям, які через поранення (контузію, травму, каліцтво) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я (включаючи закордонні), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, починаючи з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу.

Пораненому захиснику здійснюється виплата належного йому грошового забезпечення, у тому числі додаткової винагороди, військовою частиною.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.

Раніше Кабмін ухвалив постанову про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового Збройних сил. 

Міноборони
виплати
українці
гроші
Україна
лікування

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