Виплати військовим з пораненнями — що потрібно знати

Поранений військовий у лікарні. Фото: "Суспільне"

Українським захисникам, які отримали поранення на фронті, надаються виплати під час лікування. Зазвичай вони тривають протягом чотирьох місяців.

Про це повідомила пресслужба Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.

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Виплати пораненим захисникам

Згідно з законодавством, військовим виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні. Однак ця компенсація може надаватися не довше ніж чотири місяці з моменту вибуття з військової частини.

Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні виплачується згідно з висновком медичного закладу та рішенням командира військової частини.

Також військовослужбовцям, які через поранення (контузію, травму, каліцтво) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я (включаючи закордонні), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, починаючи з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу.

Пораненому захиснику здійснюється виплата належного йому грошового забезпечення, у тому числі додаткової винагороди, військовою частиною.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.

Раніше Кабмін ухвалив постанову про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового Збройних сил.