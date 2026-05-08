Главная Штаб Избиение военного 155 бригады: суд отправил подозреваемого на гауптвахту

Дата публикации 8 мая 2026 07:42
Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения военнослужащему, которого подозревают в избиении бойца 155-й отдельной механизированной бригады. Его взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую Правду.

Задержание военного, который избил бойца 155-й бригады

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, 7 мая следственный судья удовлетворил ходатайство следствия, согласованное прокурором, и постановил содержать подозреваемого на гауптвахте до 4 июля.

Как ранее сообщали СМИ, речь идет об операторе БпЛА роты ударных беспилотных авиационных комплексов Анатолии Руденко. 7 мая ему объявили подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, военного подозревают в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими без отношений подчиненности, что сопровождалось нанесением телесных повреждений и имело характер издевательства (ч. 2 ст. 406 УКУ), пытках (ч. 1 ст. 127 УКУ), а также дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УКУ).

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, несколько дней назад в сети начало распространяться видео с избиением украинского защитника 155-й бригады. Пострадавшего вовремя госпитализировали, сейчас медики характеризуют его состояние как стабильное. Командование отметило недопустимость унижения чести и достоинства внутри войска.

Незадолго ГБР задержало нападавшего, который избил бойца. Мужчину разыскали в Кропивницком и доставили в Днепр, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следователи установили, что подозреваемый решил силой навязать подчиненным собственные "порядки".

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
